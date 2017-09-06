"Мрійники" проти Трампа: у США проходять протести через скасування програми захисту молодих іммігрантів (фото, відео)

Поліція Нью-Йорка заарештувала 34 учасника демонстрації проти рішення президента США Дональда Трампа про скасування програми DACA, що захищає молодих нелегальних іммігрантів від депортації з США. Про це інформує ABCNews.

Демонстрація відбувалася навпроти "Вежі Трампа" - будівлі, що належить компанії американського президента. Протести також пройшли в столиці США Вашингтоні, де демонстранти з плакатами зібралися біля воріт Білого дому.

Адміністрація колишнього президента США Барака Обами створила і ввела в дію програму DACA (відстрочені заходи щодо дітей-іммігрантів) влітку 2012 року. Однією з основних цілей програми є допомога нелегальним іммігрантам молодше 30 років, які прибули в США ще будучи дітьми.

Щоб отримати право на участь у програмі, такі іммігранти мають відповідати ряду вимог, в тому числі не мати судимостей, бути студентами американського навчального закладу або бути почесно звільненими від служби в збройних силах США. Відповідно до умов DACA американська влада зобов'язалися на два роки відстрочити будь-які заходи, пов'язані з імміграційним статусом молодих людей, що мають достатню кваліфікацію для участі в програмі, пише ТСН.

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Учасники DACA також отримують тимчасові дозволи на навчання і роботу в США. Нині DACA забезпечує захистом близько 800 тис. осіб в США.

Програма отримала неофіційну назву "Мрійники".

Нагадаємо, Верховний суд США частково відновив дію указу президента США щодо заборони в'їзду в США громадян шести країн з переважно мусульманським населенням. Указ стосується Лівії, Ірану, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Раніше це розпорядження було призупинено федеральним судом та залишено без змін апеляційними судами США.