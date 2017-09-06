"Мрійники" проти Трампа: у США проходять протести через скасування програми захисту молодих іммігрантів (фото, відео)
Демонстрація відбувалася навпроти "Вежі Трампа" - будівлі, що належить компанії американського президента. Протести також пройшли в столиці США Вашингтоні, де демонстранти з плакатами зібралися біля воріт Білого дому.
Поліція Нью-Йорка заарештувала 34 учасника демонстрації проти рішення президента США Дональда Трампа про скасування програми DACA, що захищає молодих нелегальних іммігрантів від депортації з США. Про це інформує ABCNews.
Демонстрація відбувалася навпроти "Вежі Трампа" - будівлі, що належить компанії американського президента. Протести також пройшли в столиці США Вашингтоні, де демонстранти з плакатами зібралися біля воріт Білого дому.
Адміністрація колишнього президента США Барака Обами створила і ввела в дію програму DACA (відстрочені заходи щодо дітей-іммігрантів) влітку 2012 року. Однією з основних цілей програми є допомога нелегальним іммігрантам молодше 30 років, які прибули в США ще будучи дітьми.
Щоб отримати право на участь у програмі, такі іммігранти мають відповідати ряду вимог, в тому числі не мати судимостей, бути студентами американського навчального закладу або бути почесно звільненими від служби в збройних силах США. Відповідно до умов DACA американська влада зобов'язалися на два роки відстрочити будь-які заходи, пов'язані з імміграційним статусом молодих людей, що мають достатню кваліфікацію для участі в програмі, пише ТСН.
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Учасники DACA також отримують тимчасові дозволи на навчання і роботу в США. Нині DACA забезпечує захистом близько 800 тис. осіб в США.
Програма отримала неофіційну назву "Мрійники".
Нагадаємо, Верховний суд США частково відновив дію указу президента США щодо заборони в'їзду в США громадян шести країн з переважно мусульманським населенням. Указ стосується Лівії, Ірану, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Раніше це розпорядження було призупинено федеральним судом та залишено без змін апеляційними судами США.
March in of protest DACA decision starting at White House. They plan to go to Trump Hotel, Justice Department, ICE HQ. pic.twitter.com/HzYdF9Ujtt— Tom Roussey (@tomrousseyABC7) September 5, 2017