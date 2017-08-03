Радник Трампа розповів про пропозицію президента відмовитися від лотереї Green Card

Старший радник Дональда Трампа Стівен Міллер на брифінгу для преси, що відбувся в Білому домі в середу, роз'яснив деталі проекту підтриманої президентом США реформи видачі ״грін-карти", передає Голос Америки.

За його словами, це найбільша запропонована реформа імміграційної політики за півстоліття. "Найважливіше питання, пов'язане з імміграційною системою США - отримання "грін-карти". "Грін-карта" - "золотий квиток" імміграції в США", - сказав Міллер.

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Він зазначив, що США щорічно видають мільйон "грін-карт" іноземним громадянам з усіх країн світу. "Але ми робимо це незалежно від того, чи продемонстрував цей заявник навички, здатні принести користь економіці США", - говорить радник Трампа.

Він зазначив, що новий законопроект передбачає кілька великих історичних змін.

"По-перше, він усуває так звану ланцюгову міграцію. "Ланцюгова міграція" означає, що якщо ви потрапляєте в США по зеленій карті, то це передбачає швидкий шлях до отримання громадянства, і всі переваги, якими володіє громадянин США, в тому числі - привезти родича. І тоді люди можуть привезти родича, який може привезти родича, який може привезти родича. Тому це називається "ланцюгової міграцією", - розповів Міллер.

Він зазначає, що така міграція протягом багатьох років масово знижувала кваліфікацію мігрантів у США.

Тому, пропонується обмежити сімейну міграцію лише подружжям та неповнолітніми дітьми.

Крім того, пропонується ввести бальну систему, подібну тій, що існує в Австралії і Канаді.

Бали будуть присуджувати за вищу освіту, знання англійської мови і професійні навички, які зможуть принести користь економіці США. "Ця частина важлива, оскільки може запобігти витіснення американських працівників", - говорить Міллер. Також буде звертатися увага на фінансовий стан заявника.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп представив законопроект The RAISE («Підйом»), який пропонує відмовитися від лотереї Green Card.