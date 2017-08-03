Радник Трампа розповів про пропозицію президента відмовитися від лотереї Green Card
Серед іншого, пропонується обмежити сімейну міграцію лише подружжям та неповнолітніми дітьми.
Старший радник Дональда Трампа Стівен Міллер на брифінгу для преси, що відбувся в Білому домі в середу, роз'яснив деталі проекту підтриманої президентом США реформи видачі ״грін-карти", передає Голос Америки.
За його словами, це найбільша запропонована реформа імміграційної політики за півстоліття. "Найважливіше питання, пов'язане з імміграційною системою США - отримання "грін-карти". "Грін-карта" - "золотий квиток" імміграції в США", - сказав Міллер.
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Він зазначив, що США щорічно видають мільйон "грін-карт" іноземним громадянам з усіх країн світу. "Але ми робимо це незалежно від того, чи продемонстрував цей заявник навички, здатні принести користь економіці США", - говорить радник Трампа.
Він зазначив, що новий законопроект передбачає кілька великих історичних змін.
"По-перше, він усуває так звану ланцюгову міграцію. "Ланцюгова міграція" означає, що якщо ви потрапляєте в США по зеленій карті, то це передбачає швидкий шлях до отримання громадянства, і всі переваги, якими володіє громадянин США, в тому числі - привезти родича. І тоді люди можуть привезти родича, який може привезти родича, який може привезти родича. Тому це називається "ланцюгової міграцією", - розповів Міллер.
Він зазначає, що така міграція протягом багатьох років масово знижувала кваліфікацію мігрантів у США.
Тому, пропонується обмежити сімейну міграцію лише подружжям та неповнолітніми дітьми.
Крім того, пропонується ввести бальну систему, подібну тій, що існує в Австралії і Канаді.
Бали будуть присуджувати за вищу освіту, знання англійської мови і професійні навички, які зможуть принести користь економіці США. "Ця частина важлива, оскільки може запобігти витіснення американських працівників", - говорить Міллер. Також буде звертатися увага на фінансовий стан заявника.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп представив законопроект The RAISE («Підйом»), який пропонує відмовитися від лотереї Green Card.