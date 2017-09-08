Посольство США в Москві поновило видачу віз росіянам

Посольство США в Москві поновило візові операції, які були призупинені у зв’язку з відповіддю на рішення російської влади обмежити кількість співробітників американських дипустанов у Росії, підтвердила речниця Державного департаменту США Гетер Науерт, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожСША призупиняють видачу неімміграційних віз росіянам"Процес видачі віз було поновлено 1 вересня", - повідомила вона.

Науерт зазначила, що посольство не в змозі швидко розглядати заявки, оскільки кількість консульського персоналу та штатних співробітників є недостатньою.

"Ми, звичайно, розуміємо, що багато людей хотіли б приїхати сюди, і ми все-таки працюємо над обробкою їхніх заяв", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, США припинили видачу віз у РФ після вимоги Москви зрівняти кількість дипломатичних працівників у країні до 455 осіб.

У відповідь США вимагали від Росії закрити генеральне консульство у Сан-Франциско та ще два дипломатичні об’єкти на своїй території.