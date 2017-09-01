Генконсульство РФ в Сан-Франциско з 1 вересня припиняє прийом відвідувачів

Генконсульство Росії у Сан-Франциско припиняє приймати відвідувачів 1 вересня через рішення влади США про закриття дипломатичного представництва.

Про це йдеться в заяві на сайті консульства.

«З 1-го вересня Генеральне консульство Росії в Сан-Франциско припиняє прийом відвідувачів з усіх консульських питань», – повідомили у відомстві, зазначивши, що видача готових паспортів буде здійснюватися до 13 годин 1-го вересня.

«Вважаємо, що рішення про закриття Генерального консульства Росії у Сан-Франциско є черговим недружнім кроком з боку американської влади, який, насамперед, боляче вдарить по російським громадянам, які проживають у консульському окрузі, а також по американським громадянам, оскільки значна частина росіян має американське громадянство», – йдеться в заяві.

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Відзначається, що в 2016 році Генконсульство видало понад 16 тисяч туристичних віз для американських громадян і закриття Генерального консульства створить певні труднощі в оформленні документів для даної категорії американців.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США висунула вимогу до Російської Федерації закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні і Нью-Йорку. Таким чином адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилку американських дипломатів з дипломатичних відомств в Росії.