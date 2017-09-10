У Франції на вокзалі сталася стрілянина: загинула жінка із маленькими дітьми

На залізничному вокзалі у Франції в Уаз сталася стрілянина, є загиблі. Про це повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули 4 людини, з яких двоє дітей – 3-х та 5-ти років. Ще двоє загиблих – мати дітей та друг сім’ї.

Поки відомо, що нападників було двоє, один із них вкоротив собі віку після вбивства, другий злочинець – втік. Його оголошено в розшук.

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Місце трагедії оточено. Над станцією кружляє вертоліт, по периметру стоять озброєні жандарми.

Як повідомляє УНІАН раніше, у Києві на Лук'янівці невідомі на сірому автомобілі з польською реєстрацією зіткнулися з автомобілем Porsche, після чого обстріляли його і втекли.

У автомобіля з польськими номерами відпав бампер. Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Дегтярівська 36.