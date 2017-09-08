У Києві невідомі на авто з єврономерами обстріляли Porsche після зіткнення

У Києві на Лук'янівці невідомі на сірому автомобілі з польською реєстрацією зіткнулися з автомобілем Porsche, після чого обстріляли його і втекли.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«Стрілянина і ДТП! У Києві на Лук'янівці невідомі на сірому авто польської реєстрації #RSTWE36 зіткнулися з #Porsche Порш #АА5555ЕМ, обстріляли його і втекли», – йдеться в повідомленні.

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У автомобіля з польськими номерами відпав бампер. Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Дегтярівська 36.

Як повідомляє канал «112 Україна», посилаючись на очевидців, на Лук'янівці два авто з іноземною реєстрацією влаштували погоню і стрілянину. Одна з машин зачепила і пошкодила автомобіль Porsche, який проїжджав по вулиці Дегтярівській.