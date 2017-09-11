Маккейн розповів про позитивні прогнози лікування раку мозку

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн позитивно охарактеризував медичну допомогу, яку йому надають, та результати лікування раку мозку. Про це пише ТСН з посиланням на CNN.

"Прогноз досить хороший. Я зіткнувся з серйозною формою онкології, не можу говорити в рожевих тонах про своє здоров'я, але результати лікування чудові", - заявив сенатор.

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Він додав, що 11 вересня він повинен отримати результати чергового обстеження раку мозку, і при цьому він сповнений оптимізму, так як, за його словами, він отримує "найкраще лікування з можливих".

Як повідомляв УНІАН, у сенатора США Джона Маккейна діагностували пухлину мозку. Раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.

За словами лікарів, Маккейн добре відновлюється після операції, а його стан здоров'я в цілому відмінний.