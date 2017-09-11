Навіть там, де голосував Путін: опозиція отримала більшість на виборах у 10 районах Москви

Кандидати від об'єднаної опозиції отримали більшість у десяти муніципальних рад московських районів. Такі попередні результати на тих виборчих округах, де офіційно опрацьовано понад 90 відсотків голосів, передає Медуза.

Зокрема, опозиція отримала всі мандати в Гагарінському районі, де постійно зареєстрований та голосував президент Росії Володимир Путін.

Читайте такожНа виборах у Москві кандидат у депутати покусав членів ДВК

Всього, за попередніми даними, опозиція отримала 141 місце в 37 різних районах. Щоб забезпечити потрібну кількість підписів на виборах мера в 2018 році, потрібно мати депутатів не менш, ніж у 110 різних районах.

При цьому глава штабу "Об'єднаних демократів" заявив, що в муніципальні збори пройшли 250 кандидатів від "Яблока" (сама партія повідомляє про 180), яке брало участь у коаліції. Кац визнав, що з проходженням "муніципального фільтру" на виборах мера можуть виникнути проблеми.

Як повідомлялося, 10 вересня муніципальні вибори пройшли у 125 районах "старої Москви". Вибори відбулися при рекордно низькій явці близько 15 відсотків.