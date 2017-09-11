На виборах у Росії явка виборців була рекордно низькою

У Росії 10 вересня Центральна виборча комісія повідомила про рекордно низьку явку виборців, загалом по країні вона склала близько 29 відсотків, передає Радіо Свобода.

Міністерство внутрішніх справ Росії стверджує, що вибори пройшли спокійно. Спостерігачі на виборчих ділянках в більшості російських регіонів протягом дня повідомили про порушення – спроби купівлі виборців, незаконну агітацію на ділянках, затримання кандидатів, спостерігачів та членів виборчих комісій. Висока явка традиційно відзначається на виборчих ділянках в СІЗО та психіатричних лікарнях, повідомляє рух «Відкрита Росія».

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В Москві офіційна явка на виборах склала трохи більше 12%. У той же час, рекордно високий порівняно з попередніми роками, був процент людей, які голосували вдома. Спостерігачі стверджують, що таким чином влада намагалася фальсифікувати результати волевиявлення.

У неділю, 10 вересня, вибори різних рівнів відбулися у 82-х із 85-ти регіонів Росії, за винятком Санкт-Петербурга, Інгушетії і Магаданської області.

Загалом у перебігу виборчих кампаній в Росії оберуть голів 16 регіонів і депутатів 6 законодавчих зборів. Крім того, відбудеться 230 референдумів місцевого рівня. Всього у виборах беруть участь понад 40 партій. У російській столиці Москві відбулися вибори рад депутатів у 125 районах.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через незаконні вибори так званого «губернатора» окупованого міста Севастополя.