США хочуть створити ядерні мінібомби для спецназу проти Росії і КНДР

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення невеликої тактичної ядерної зброї, яка може завдати менших руйнувань, ніж традиційні термоядерні бомби. Її можуть використовувати, зокрема, для стримування Росії, КНДР або інших потенційних противників. Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє Politico.

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Видання зазначає, що затвердження Трампом такого виду зброї - буде вона призначена для доставки ракетами, літаками або спецслужбами - ознаменувало б серйозний поворот від політики адміністрації Обами, який прагнув обмежити залежність від ядерної зброї і заборонив створення будь-якого нового озброєння. Критики вважають, що це зробить більш вірогідним реальне використання атомної зброї.

Ідея створення боєголовки меншого розміру для ударів по невеликим цілям, яка не спровокує тотальний ядерний Армагеддон, не нова - і уряд США, як і раніше зберігає якусь зброю цієї категорії часів холодної війни, повідомляє видання.