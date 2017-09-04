Кім Чен Ин "благає про війну": США у Радбезі ООН закликали до нових санкцій проти КНДР

Сполучені Штати в понеділок заявили, що країни, які торгують з Північною Кореєю, допомагають її "небезпечним ядерним намірам", тоді як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй пригрозила новими жорсткими санкціями, а ізольований режим продемонстрував ознаки нових ракетних випробувань.

Як повідомляє Reuters, Південна Корея заявила, що домовляється з Вашингтоном про розгортання авіаносців та стратегічних бомбардувальників на Корейському півострові після шостого і найпотужнішого ядерного випробування КНДР в неділю.

На засіданні Ради Безпеки американський посол Ніккі Хейлі заявила, що Північна Корея Кім Чен Ина "благає про війну" і закликала групу з 15 учасників прийняти найрізноманітніші заходи для стримування КНДР.

"Війна ніколи не була тим, що хочуть Сполучені Штати. Ми цього не хочемо. Але терпіння нашої країни не безмежне. Ми будемо захищати наших союзників і нашу територію», – сказала Хейлі.

"Сполучені Штати будуть розглядати кожну країну, яка веде ділову діяльність з Північною Кореєю як країну, яка надає допомогу її безрозсудним і небезпечним ядерним намірам", – сказала вона.

Читайте такожУкраїна готова приєднатися до більш рішучих дій щодо протидії ядерним загрозам КНДР

Хейлі заявила, що Сполучені Штати на цьому тижні розповсюджуватимуть нову резолюцію Ради Безпеки щодо санкцій проти Північної Кореї з наміром провести голосування наступного понеділка.

Китай, провідний торговельний партнер Північної Кореї, і Росія закликали до мирного врегулювання кризи.

"Китай ніколи не допустить хаосу та війни на (Корейському) півострові", – заявив китайський посол в Організації Об'єднаних Націй Лю Цзеі.

Росія заявила, що мир у цьому регіоні знаходиться під загрозою.

"Всебічне врегулювання ядерних та інших питань, що торкаються Корейського півострова, може бути досягнуте винятково через політичні дипломатичні канали", - сказав російський посол в ООН Василь Небензя.

Відповідаючи на запитання про загрозу Трампа покарати країни, які торгують з Північною Кореєю, прес-секретар МЗС Китаю Генг Шуан заявив, що Китай посвятив себе вирішенню північнокорейської проблеми через переговори, і зусилля Китаю були визнані.

"Те, що ми абсолютно не можемо погодити, - це те, що, з одного боку, ми робимо важкі зусилля, щоб мирно вирішувати ядерну проблему Північної Кореї, а з іншого боку (наші) інтереси санкціонуються або їм завдають шкоди. Це і не об'єктивно, і не справедливо", - сказав він на регулярному брифінгу.

Що стосується можливих нових санкцій ООН, і чи буде Китай підтримувати скорочення нафти, він сказав, що це буде залежати від результатів обговорень у Раді Безпеки.