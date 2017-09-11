РосЗМІ повідомили про нові можливі обмеження для американських дипломатів

У РФ планують позбавити дипломатів США можливості користуватися виділеними парковками біля будівель дипмісій США в Москві та інших російських містах. Про це пише "КоммерсантЪ" із посиланням на власні дипломатичні джерела.

Видання зазначає, що Москва може також позбавити американських дипломатів можливості користуватися парковками біля будівель дипмісій США в Москві та інших російських містах.

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Також Кремль може додати ще два пункти - в окупованих Севастополі та Сімферополі.

Також не виключається можливість зменшення кількості американських дипломатів в РФ, яким дозволено вільно виїжджати за межі певної зони навколо диппредставництв.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва приведе умови роботи дипломатичних місій Росії в США і США в Росії до повного паритету.

31 серпня в США поставили вимогу перед РФ закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку. Це рішення було прийнято у відповідь на вимогу Росії від США скоротити кількість працюючих у РФ американських дипломатів і технічних співробітників до 455 осіб станом на 1 вересня.