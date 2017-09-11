Дипломатична війна США і РФ: у Кремлі пообіцяли влаштувати "повний паритет" в умовах роботи дипмісій

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що Москва приведе умови роботи дипломатичних місій Росії в США і США в Росії до повного паритету. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Аммані.

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Лавров зазначив, що після ситуації з російською дипломатичною власністю Росія попросила США привести у відповідність їх дипломатичну присутність на російській території з кількістю російських співробітників у зарубіжних установах у США. Причому російська сторона «проявила добру волю», «включила в цю межу всіх, хто працює в постпредстві РФ при ООН», що «є окремою темою і не стосується двосторонніх відносин», додав міністр.

«Сполучені Штати як би привласнили цей наш добрий жест і сказали: раз росіяни хочуть паритету, то нехай закривають одне з чотирьох генеральних консульств, тому що у нас в Росії лише три генеральних консульства. Якщо вже вони взяли паритет як критерій, ми зараз розглядаємо ті умови, в яких працюють американські зарубіжні установи в Росії й російські - в США. І приведемо ці умови в повну відповідність з тим, що називається паритетом», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в США поставили вимогу перед РФ закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні та Нью-Йорку. Це рішення було прийнято у відповідь на вимогу Росії від США скоротити кількість працюючих у РФ американських дипломатів і технічних співробітників до 455 осіб станом на 1 вересня.

За інформацією Держдепартаменту США, відповідні вимоги РФ має виконати до 2 вересня. Представник Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що цей крок створить "паритет" між країнами, які матимуть рівну кількість консульств - по три - в кожній країні.

1 вересня Генконсульство РФ у Сан-Франциско заявило про своє закриття.

3 вересня в МЗС Росії заявили про захоплення владою Сполучених Штатів Америки будівель російських представництв у Сан-Франциско і Вашингтоні.

«2 вересня владою США захоплено будівлі Генерального консульства Росії в Сан-Франциско і Торгового представництва у Вашингтоні, які перебувають у російській власності і мають дипломатичний імунітет. Російським представникам також закритий доступ в орендовані приміщення відділення торгпредства в Нью-Йорку», - йдеться в заяві.

Російські дипломати підкреслили, що розцінюють подію як відверто «ворожий акт, грубе порушення Вашингтоном міжнародного права, включаючи Віденські конвенції про дипломатичні та консульські зносини, двосторонню Консульську конвенцію».

5 вересня президент РФ Володимир Путін назвав хамством закриття російських диппредставництв у США і попередив про можливе вислання ще 155 американців.

За його словами, до числа російських дипломатів, які працюють у США, було включено і співробітників постпредставництва РФ при ООН.

«Річ у тім, що ми домовилися з нашими партнерами про те, що кількість наших співробітників, дипломатичних працівників в Росії і в Сполучених Штатах має бути паритетною. У Росії працювало 1300, по-моєму, дипломатів, у Сполучених Штатах у нас 455. Ми привели це у відповідність - 455. Хочу звернути вашу увагу на те, що до цих 455 дипломатичних працівників, які здійснюють свою діяльність у Сполучених Штатах, ми включили, так умовно включили, і 155 осіб, які працюють при ООН. Строго кажучи, вони не є дипломатами, акредитованими при Держдепартаменті США, а є дипломатами, які працюють в міжнародній організації», - сказав Путін.