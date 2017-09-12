У Москві прокремлівські радикали зняли меморіальну табличку з будинку Нємцова

У Москві прокремлівські радикали зняли меморіальну табличку з будинку, де жив російський політик Борис Нємцов. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив представник руху SERB Гоша Тарасевич та оприлюднив відповідні фотографії.

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«Табличку демонтовано!! Це йдеться про незаконно встановлену в громадському місці на фасаді будинку 9 по Климентівському провулку самопальну табличку з написом про те, що, нібито, тут жив політик Б. Нємцов», - написав він.

За словами Тарасевича, SERB доставив табличку до ВВС по Центральному адміністративному округу Москви. Зазначається, що вандали написали заяву до поліції «з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які самоправно встановили даний знак, до ступеня злиття схожий на меморіальну дошку».

Меморіальну табличку з написом: «Тут жив політик Борис Нємцов, який загинув від руки найманого вбивці 27 лютого 2015 року» встановили на будинку політика 7 вересня. Рішення про її встановлення на фасаді будинку ухвалили власники квартир будинку. Голосування за встановлення таблички організував муніципальний депутат Сергій Марков, який живе в цьому будинку.

У той самий день влада Москви заявила, що може демонтувати меморіальну дошку. У міському департаменті культурної спадщини пояснили це тим, що встановлення таблички не було узгоджене з міською владою. Представник відомства говорив, що меморіали встановлюються тільки за 10 років після смерті людини. Термін можуть скоротити до двох років тільки за рішенням комісії з увічнення пам'яті видатних подій та діячів.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю, в якій, зокрема, йшлося про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Вирок обвинуваченим у вбивстві політика винесли у липні цього року. Фігуранти справи отримали від 11 до 20 років колонії. Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин нерозкритим.