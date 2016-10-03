Вбити Нємцова: на російському суді розповіли, у скільки оцінили життя відомого опозиціонера

Про це в залі суду, повідомив прокурор, повідомляє "Новая газета".

«Їм запропонували за 15 млн рублів вбити Нємцова, тобто за наймом. Вони погодилися і об'єдналися в організовану групу», - заявила прокурор.

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У ході засідання також стало відомо, що зброю, з якої вбили політика, так і не вдалося знайти

Процес у справі про вбивство Бориса Нємцова почався в Московському окружному військовому суді в понеділок.

На лаві підсудних перебувають п'ятеро осіб: боєць батальйону «Північ» Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Е скерханов і Хамзат Баха. Їм пред'явлено обвинувачення у вчиненні вбивства за наймом у складі організованої групи та в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Слідство називає замовником справи Руслана Мухутдінова.