Гілларі Клінтон порівняла себе з персонажем "Гри престолів"

Гілларі Клінтон у своїх мемуарах WhatHappened порівняла себе з героїнею "Гри престолів". Про це пише The Time.

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Екс-кандидат від Демократів порівняла ворожість до себе з боку електорату та кампанії Трампа під час виборів з епізодом, коли Серсею Ланністер ведуть оголеною через місто.

"Натовп на протрампівських мітингах закликав відправити мене в тюрму, частіше, ніж я можу порахувати", - сказала Клінтон.

"Вони кричали: "Винна!, Винна!", - як релігійні фанатики в "Грі престолів" скандують "Ганьба! Ганьба!", коли Серсея Ланністер повертається Червоний замок", - додала вона.

Клінтон, посилається на сумно відому сцену у п'ятому сезоні, в якій Серсея змушена пройти вулицями оголеною в якості публічного покаяння за свої гріхи.

Гілларі Клінтон і Дональд Трамп були суперниками на виборах президента США в 2016 році. Книга мемуарів, у якій Клінтон розповідає про хід виборчої кампанії, надійшла в продаж 12 вересня.