Через запуск КНДР ракети в Японії тимчасово зупиняли потяги

Черговий запуск балістичної ракети в КНДР, яка пролетіла над територією Японії, не вплинув на внутрішні і міжнародні авіарейси.

Про це повідомили у п'ятницю два головних японських перевізника All Nippon Airways і Japan Airlines, передає ТАСС.

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Разом з тим, за даними залізничної компанії JR, ракетний запуск призвів до тимчасової зупинки поїздів, в тому числі швидкісних експресів Shinkansen, у низці районів на півночі і північному сході країни.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю рано вранці, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Вона пролетіла над японським островом Хокайдо і впала в Тихому океані в 2 тисячах кілометрів від нього.