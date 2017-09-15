КНДР запустила чергову ракету, вона пролетіла над Японією

У п'ятницю рано вранці, 15 вересня, Північна Корея запустила невідому ракету. Про це повідомляє Reuters із посиланням на військових Південної Кореї.

Ракету була випущена з району Сунань у столиці КНДР Пхеньяні й полетіла у східному напрямку.

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Південнокорейські та американські військові наразі аналізують деталі запуску, заявили у командуванні армії Південної Кореї.

Як згодом розповіли японські та південнокорейські чиновники, ракета пролетіла над японським островом Хокайдо в бік Тихого океану, додає Reuters. Вона впала у Тихий океан приблизно в 2 тисячах кілометрів на схід від Хокайдо.

Ракета невідомого класу досягла висоти близько 770 км и пролетіла 3,7 тисяч км, зазначили південнокорейські військові.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН у понеділок, 11 вересня, одноголосно проголосувала за посилення санкцій проти Північної Кореї, наклавши заборону на експорт текстилю та обмеження щодо імпорту сирої нафти.