"Батько всіх бомб": в Ірані заявили про створення надпотужної неядерної зброї

Іран має в своєму розпорядженні бомбу власного виробництва, повідомив командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджізаде. Про це повідомляє Риа Новости з посиланням на телекомпанію IRIB.

"Організація оборонної промисловості за дорученням Військово-космічних сил виготовила бомбу вагою приблизно 10 тонн, яку можливо скинути з літаків "Ілюшина", - повідомив Хаджізаде, зазначивши, що бомба володіє досить великою руйнівною здатністю.

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Про це він заявив у відповідь на прохання прокоментувати його власні слова про те, що "якщо в США є "мати всіх бомб", то в Ірану є "батько бомб".

У середині квітня Сполучені Штати застосували надпотужну неядерну бомбу GBU-43 проти бойовиків "Ісламської держави" в Афганістані. За даними Пентагону, "мати всіх бомб", як називають цей фугасний снаряд, стала найпотужнішим неядерним боєприпасом, використаним США.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує відновити збагачення урану, якщо США вийдуть з ядерної угоди.