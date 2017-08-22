Іран погрожує відновити збагачення урану, якщо США вийдуть із ядерної угоди

Іран може відновити виробництво високозбагаченого урану протягом п'яти днів, в разі, якщо ядерна угода 2015 року, буде скасована. Про це заявив заявив у вівторок іранський генерал, пише Reuters.

Мова йде про угоду із Сполученими Штатами, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами, що дозволило скасувати більшісті санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження своєї ядерної програми.

Однак, президент Ірану попередив, що Іран може відмовитися від ядерного угоди «протягом кількох годин», якщо Сполучені Штати накладають нові санкції.

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«Попередження президента не було безпідставним», - заявив глава Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі, додавши, що «Якщо ми приймемо рішення, ми можемо досягти збагачення 20 відсотків (урану) протягом п'яти днів в Fordow (підземна атомна електростанція)».

Як повідомляв УНІАН раніше, Іранська ядерна угода не повинна ставати настільки важливою, щоб її крах мав серйозні наслідки. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі у відповідь на слова президента Ірану Хасана Рухані про намір вийти з "ядерної угоди" в разі нових санкцій з боку США.

"Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду, щоб утримувати світ в заручниках", - заявила Хейлі.

Нагадаємо, 15 серпня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран може вийти з ядерної угоди із світовими державами "за лічені години", якщо Сполучені Штати введуть нові санкції.