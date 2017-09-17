"Захід-2017": Москва без узгодження з Мінськом за тривогою підняла танкову дивізію (відео)

Москва без узгодження з Мінськом за тривогою підняла танкову дивізію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Влада Білорусі сама не знає, скільки російських військових і техніки в'їхало до країни. Але переконує громадськість - зайвих літаків та бронетехніки не буде. Вже кілька днів на території країни проходять російсько-білоруські навчання "Захід-2017".

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Як повідомляв УНІАН раніше, Росія слідом за танками перекидає до Білорусі в рамках навчань «Захід-2017» бойову авіацію. Інженерно-технічний склад виконав комплексну підготовку авіаційної техніки до тривалого перельоту, включаючи підвіску додаткових паливних баків і ракетно-бомбового озброєння.