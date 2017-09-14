Сунуть на "Захід": Росія перекидає до Білорусі танкову армію

Росія перекидає до Білорусі першу танкову армію з Підмосков'я в рамках «оборонних» навчань «Захід-2017».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, за задумом навчань «Захід-2017» була отримана оперативна інформація про виявлення на території одного з районів Союзної держави незаконного збройного формування (НЗФ).

«Командування Західного військового округу прийняло рішення про підйом за тривогою особового складу окремої танкової бригади 1-ї гвардійської танкової армії, дислокованої в Підмосков'ї», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що особовий склад танкового з'єднання зі штатним озброєнням і технікою здійснив марш на залізничну станцію навантаження, після чого військовим ешелоном протягом доби його буде перекинуто в район проведення навчання на територію Республіки Білорусь.

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У ході навчань російські танкісти спільно з білоруськими колегами відпрацюють питання взаємодії та всебічного забезпечення військ, сучасні підходи бойового застосування підрозділів при веденні боротьби з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами противника.

Навчання будуть проводитися у два етапи з 14 по 20 вересня на території двох країн під спільним керівництвом начальників генеральних штабів збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.