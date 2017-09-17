У мережі з'явилося відео запуску чергової ракети КНДР

У мережі з'явилося відео останнього запуску КНДР балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії і впала біля острова Хоккайдо. Відео опубліковане на YouTube.

В описі до відео сказано, що мова йде про ракету середньої дальності північнокорейського виробництва Hwasong-12.

Читайте такожУ Білому домі нагадали про "військовий варіант" вирішення проблеми КНДР

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Цього разу це була балістична ракета середньої дальності. Вона подолала 3700 км і піднялася на висоту близько 770 км. Ракета пролетіла над територією Японії впала у води Тихого океану в 2 тис. км. від острова Хоккайдо.