У мережі з'явилося відео запуску чергової ракети КНДР
02:33, 17 вересня 2017Світ
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Мова йде про ракету середньої дальності північнокорейського виробництва Hwasong-12.
Запуск ракети Hwasong-12 / REUTERS
У мережі з'явилося відео останнього запуску КНДР балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії і впала біля острова Хоккайдо. Відео опубліковане на YouTube.
В описі до відео сказано, що мова йде про ракету середньої дальності північнокорейського виробництва Hwasong-12.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Цього разу це була балістична ракета середньої дальності. Вона подолала 3700 км і піднялася на висоту близько 770 км. Ракета пролетіла над територією Японії впала у води Тихого океану в 2 тис. км. від острова Хоккайдо.
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