Радбез ООН засудив запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Позачергове засідання Ради Безпеки ООН, присвячене новому випробуванню північнокорейської балістичної ракети, завершилося прийняттям заяви, у якій засуджується "провокаційний" крок Пхеньяну.

Радбез в п'ятницю, 15 вересня, одноголосно зажадав від КНДР припинити "обурливі дії", пише dw.com.

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Ядерна і ракетна програма країни є загрозою не тільки для регіону, але і для всіх країн-членів ООН, йдеться в ухваленому документі.

При цьому, жодних заяв про можливе введення проти влади КНДР нових санкцій зроблено не було.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Цього разу це була балістична ракета середньої дальності. Вона подолала 3700 км і піднялася на висоту близько 770 км. Ракета пролетіла над територією Японії впала у води Тихого океану в 2 тис. км. від острова Хоккайдо.