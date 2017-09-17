Російсько-білоруські навчання "Захід-2017" перейшли в активну фазу (фото)

Сьогодні спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" вступають в активну фазу.

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Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, перший етап навчань завершився напередодні, а з 17 вересня починається другий етап.

Очікується, що під час другого етапу будуть відпрацьовані «питання управління військами (силами) під час ведення військових дій при відбитті агресії проти Союзної держави».

Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представника від кожної запрошеної держави.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" почалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Вони проходять на полігонах Білорусі і Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Однак секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що реально в навчаннях «Захід-2017» візьмуть участь 240 тис. військових. Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон із Росією.

У Міноборони РФ запевнили, що в рамках навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. Зокрема, провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку ймовірність в 10%.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть участь в навчаннях, залишать білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошені 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.