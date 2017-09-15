"Захід-2017": Білорусь заперечила заяву РФ про перекидання російської танкової армії

10:59, 15 вересня 2017
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У Міноборони заявили, що прибуття інших підрозділів з Росії не передбачено. 

У Білорусі кажуть, що нові підрозділи на територію країни не прибували / скріншот

У Міноборони Білорусі спростували заяви російського міністерства про перекидання підрозділів 1-ї танкової армії Західного військового округу на територію Білорусі для участі в навчаннях «Захід-2017». Про це сказав прес-секретар головного управління ідеологічної роботи Міноборони Володимир Макаров, пише TUT.BY. 

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«Усі підрозділи російської складової регіонального угруповання військ, які беруть участь в навчаннях" Захід-2017 ", вже знаходяться на території Білорусі і приступили до виконання навчальних завдань в рамках навчань. Прибуття інших підрозділів з Росії не передбачено », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія слідом за танками перекидає до Білорусі в рамках навчань «Захід-2017» бойову авіацію.

Інженерно-технічний склад виконав комплексну підготовку авіаційної техніки до тривалого перельоту, включаючи підвіску додаткових паливних баків і ракетно-бомбового озброєння.

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Теги: #російсько-білоруські навчання#військові навчання в Білорусі#російські війська в Білорусі#російсько-білоруські навчання «Захід-2017»