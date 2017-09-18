Глава МЗС Німеччини закликав до переговорів із Північною Кореєю

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) закликав США, Росію та Китай перейти до прямих переговорів з Північною Кореєю. Необхідно зважитися на "сміливі кроки" в дусі політики розрядки між СРСР і США в 1980-их роках, заявив урядовець в інтерв'ю німецькій газеті Bild, оприлюдненому 18 вересня, як повідомляє DW.

На думку Ґабріеля, північнокорейський лідер Кім Чен Ин переконаний, що збереже свій режим завдяки атомній бомбі. "Кім Чен Ин - далеко не божевільний", - наголосив німецький міністр і додав, що північнокорейський правитель дотримується холоднокровно обраної стратегії: якщо він матиме ядерну бомбу, його режим буде в безпеці. "Адже ніхто не ризикне йому погрожувати", - пояснив Ґабріель. Для того, щоб зупинити ядерну програму КНДР, слід дати Кім Чен Ину іншу гарантію безпеки. А таку гарантію спроможні дати під час прямих переговорів лише США, Росія та Китай, вважає глава німецького МЗС.

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Водночас німецький урядовець наголосив, що для того, щоб санкції продемонстрували свою дію, має пройти певний час. "Ми це бачили на прикладі Ірану", - наголосив Ґабріель.

Нагадаємо, напередодні представниця США в ООН Ніккі Хейлі застерегла Пхеньян від агресивних дій, оскільки КНДР, за її словами, не зможе пережити війну, якщо США змушені будуть захищатися.