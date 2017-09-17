США знищать Північну Корею в разі необхідності - постпред США в ООН

Північна Корея буде знищена, якщо Сполученим Штатам доведеться захищатися або захищати своїх союзників. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Якщо Північна Корея продовжить вести себе нерозважливо, якщо Сполученим Штатам доведеться захищати себе або своїх союзників, то Північна Корея буде знищена", - сказала вона.

Читайте такожЛідер КНДР заявив про швидке завершення формування ядерних сил країни

Хейлі зазначила, що США вживають усі можливі дипломатичні заходи, щоб звернути увагу керівництва КНДР на ситуацію та врегулювати конфлікт. "Якщо це не спрацює, за справу візьметься генерал Меттіс (міністр оборони США - ред.)", - сказала постпред США в ООН.

При цьому Хейлі додала, що можливості для впливу на Північну Корею в рамках ООН майже вичерпані.

"Ми, за великим рахунком, вичерпали всі можливості, які у нас є в Раді Безпеки", - сказала вона. За словами Хейлі, вона "з радістю передасть питання генералу Меттісу", так як у нього є "багато військових варіантів вирішення проблеми.

Нагадаємо, після останнього запуску ракети Північною Кореєю в п'ятницю, радник президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що Сполучені Штати швидко втрачають терпіння через ракетну та ядерну програми КНДР.