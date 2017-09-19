Лукашенко скасував візит до Росії під час навчань "Захід-2017" через поведінку військових РФ у Білорусі – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свій візит до Росії для інспекції російсько-білоруських навчань «Захід-2017» через зухвалу поведінку російських військових щодо громадян Білорусі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО України.

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За словами Турчинова, найбільші за обсягом військові маневри навчань «Захід-2017» були заплановані на 18-20 вересня на полігонах у Ленінградській, Калінінградській і Псковській областях Росії.

Крім того, активні маневри сплановані на території Білорусі – на полігонах "Борисівський" та "Брестський".

«Передбачалося, що у ході фінальної частини навчань президенти Російської Федерації та Республіки Білорусь спільно відвідають один із полігонів, розташований на території Росії. Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов’язаних із проведенням навчань "Захід-2017", через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії та прийняв рішення спостерігати за навчанням виключно на полігоні у Білорусі», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

За даними представників НАТО, у навчаннях задіяно від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, навчання схожі на підготовку до великої війни.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов повідомив, що в активній фазі навчань беруть участь понад 120 тис. осіб, 10 тис. військової техніки, 100 літаків та 40 кораблів і підводних човнів.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть в них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.