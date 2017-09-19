Турчинов розповів, як Росія приховує реальний масштаб навчань "Захід-2017"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що в активній фазі стратегічних командно-штабних навчань ЗС Російської Федерації та Республіки Білорусь "Захід-2017" беруть участь понад 120 тис. осіб, 10 тис. військової техніки, 100 літаків та 40 кораблів і підводних човнів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО України.

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Турчинов нагадав, що з 17 вересня розпочався другий етап російсько- білоруських навчань «Захід-2017». «Активна фаза зазначеного навчання проводиться одночасно на шести військових полігонах Російської Федерації та п’яти військових полігонах Республіки Білорусь, що надає змогу приховати реальний масштаб залучення до нього військ (сил), який значно перевищує офіційно анонсований», - зауважив він.

«Станом на 19 вересня реальна чисельність учасників всіх заходів, які проводилися в рамках «Захід-2017», оцінюється у 120 тис. осіб, понад 10 тис. од. бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу», - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

За даними представників НАТО, у навчаннях задіяно від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, навчання схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть в них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.