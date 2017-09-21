П'ять країн підписали угоду з розслідування катастрофи MH17

Представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України підписали угоду, в якій підтвердили свою політичну підтримку і прихильність співпраці з питання покарання винних в аварії MH17. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Нідерландів, передає 112 Україна.

"Підписавши цю угоду, сторони підтвердили свою прихильність висунення звинувачень та організації судового процесу над підозрюваними і погодилися продовжувати співробітництво для виконання резолюції РБ ООН 2166", - відзначають в міністерстві.

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П'ять країн вже працюють разом у Спільній слідчій групі (ССО), яка займається кримінальним розслідуванням трагедії.

Раніше в цьому році ССО прийняла рішення про те, що судовий процес над підозрюваними буде організовано в Нідерландах.

"ССД схиляється до того, щоб винні були покарані, і ця угода є прямим свідченням цього. У липні ми вирішили, що звинувачення будуть висуватися в Нідерландах за місцевими законами, але за активної підтримки і з боку світової спільноти. Зрештою це робиться в інтересах не тільки голландських жертв трагедії, але і всіх інших людей, загиблих в авіакатастрофі. Загибель 298 невинних людей не повинна залишитися безкарною", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

Нагадаємо, Нідерланди вирішили, що судовий процес над підозрюваними у катастрофі літака Малазійських авіаліній рейсу МН17, який був збитий в небі над Донбасом, відбудеться в Гаазі. Раніше вже була досягнута домовленість, що підозрювані будуть відповідати згідно із законодавством Нідерландів.