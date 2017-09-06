Суд над підозрюваними у збитті МН17 над Донбасом пройде у Гаазі

Нідерланди вирішили, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака Малазійських авіаліній рейсу МН17 у небі над Донбасом пройде в Гаазі. Як повідомляють нідерландські ЗМІ, про це сьогодні у парламенті повідомив міністр юстиції Стеф Блок.

"Міністр вважає, що суд в Гаазі є найбільш логічним вибором для цього процесу. Також може статися, що судовий розгляд буде проводитися не в самій Гаазі, але в іншому місці за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше вже було домовлено, що підозрювані будуть відповідати у відповідності до законодавства Нідерландів. Разом з тим, Нідерланди хотіли б, щоб справу розглядав Міжнародний суд ООН, але на Раді безпеки ООН Росія застосувала право вето.

За інформацією ЗМІ, кримінальне розслідування ще продовжується, і нікому звинувачення ще не були висунуті.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 роки над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських терористів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким було збито літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського «Боїнга».