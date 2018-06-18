Борис Нємцов: Якщо в Україні є фанати путінізму, приїжджайте в Сочі

26 квітня відбудуться вибори мера Сочі. У Росії вибори - справа нічим особливо не примітна, а результат завжди прогнозований. Але цього разу суспільний і міжнародний резонанс від Сочинських виборів буде сильнішим, ніж від президентських. Адже серед кандидатів - непримиренний борець з владою, уродженець цього міста, Борис Нємцов. За два дні до голосування ми зв`язалися з Борисом Юхимовичем і поставили йому декілька запитань.

«Абхази, які мають російські паспорти, теж можуть проголосувати на виборах мера Сочі.»

Борисе Юхимовичу, як проходить Ваша виборча кампанія? Який у Вас настрій? Де Ви з людьми зустрічаєтеся, адже напевно Вам не дають орендувати пристойне приміщення?..

У мене настрій бойовий. У мене відбулося більше ста зустрічей, я зустрічався з людьми і в електричках, в чебуречних, на вулицях, і в санаторіях, і в скверах, і в парках. І своє рідне місто добре знаю, і проблеми його теж знаю. Звичайно, влада смертельно налякана моєю участю у виборчих перегонах. Тут просто тотальна цензура, за час кампанії до мене не підійшов жоден сочинський журналіст. А тут є обслуговуючий холуйський персонал, корумпований владою, який хоче допомогти владі розпиляти олімпійський бюджет, хоче захопити кращі сочинські землі. І влада зараз в істеричному стані і мобілізує всі ресурси. Зараз вже почалося примусове дострокове голосування. Людей вже декілька днів на автобусах звозять на виборчі дільниці під страхом звільнення з роботи, це вчителі і лікарі. Вже проголосувало сім з половиною тисяч осіб. Друге безпрецедентне явище: керівництво сочинського виборчкому ухвалило рішення, щоб абхази, які мають російські паспорти, теж могли проголосувати на виборах мера. Такого беззаконня не було ніде: це жителі іншої країни, які не мають сочинської прописки...

Тоді на вибори в Сочі можна було покликати і жителів Придністров`я і жителів Криму, у багатьох з них є російські паспорти...

І жителів Ізраїлю теж можна покликати, адже у багатьох з них теж є російські паспорти. Тож, приїжджайте до нас у Сочі, голосуйте всі!

У Сочі щосили працюють спецслужби. Є тут такий генерал Берілло. Він оголосив, що в Сочі готується Помаранчева революція, сюди стягнули “ОМОН”. Десять хвилин тому я просив припинити арештовувати моїх агітаторів. По телевізору йде розгнуздана геббельсівська пропаганда. Вчора показали ролик, з якого випливає, що я - корейський шпигун.

А якої Кореї - Північної чи Південної?

Не знаю. Ще говорили тут, що я - гомосексуаліст.

Ну, в це не повірить жодна здорова жінка Росії.

І при цьому ні на радіо, ні на телебаченні я навіть за свої гроші не можу купити жодної хвилини часу. Я не можу розмістити статті в газетах. Це все через страхи людей, які хочуть витратити на Олімпіаду 15 мільярдів доларів, хоча ціна Олімпіади - 2 мільярди доларів. Але головне, що зимова Олімпіада, яку готують у Сочі , це Олімпіада по-садистськи. Щоб побудувати палаци збираються вигнати зі своїх будинків три тисячі людей, поки їх переселяють у санаторії, а потім обіцяють дати квартири. Самі палаци і стадіони будуть побудовані на болоті, тому що місце будівництва - це Імертинська низовина. Ми зробили доповідь, в якій описали, яку крадіжку і беззаконня вони планують. Планують побудувати дорогу вартістю сто сорок мільйонів доларів за один кілометр. Для порівняння: американські автостради коштують три-чотири мільйони доларів за кілометр, а німецькі - п`ять мільйонів євро. Ну, звичайно, в Росії бачили як розкрадання, в Україні теж його бачили. Але такого беззаконня світ не бачив взагалі. Звичайно, Путін розсердився, що все це стало відомо у всьому світі. Вони оголосили, що у мене дружина - азербайджанка. А знаєте, чому азербайджанка? Тому, що в Сочі багато вірмен, які не надто люблять азербайджанців.

Ось кілька днів тому вийшов фільм за участю Глєба Павловського і Сергія Доренка про мою нібито руйнівну діяльності на посту губернатора в Нижньому Новогороді.

А хто повірить? Не так давно всі газети писали, що Ви за шість років вивели Нижегородську область з сімдесятого місця на сьоме. До вас у Нижній у середині 90-х приїжджали тоді глави європейських урядів, побачити нижегородське економічне диво...

Зате зараз Доренко і Павловський оголосили, що Нємцов розвалив Нижній Новгород. Фільм був показаний 50 разів. Я звернувся до Генерального прокурора, щоб він порушив справу за фактом наклепу. Але Генеральний прокурор сам у нас стоїть на варті путінізму, а не закону. Тому він нічого не зробив.

Але про всяк випадок говорю, в той період я був нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» за відновлення храмів, у мене ще один орден святого Даниїла Московського.

Ви не розумієте, що це таке, ви там на Україні розслабилися, не знаєте, що таке Геббельс, наклеп, відсутність жодних прав.

«Це ж треба було знайти для зимової Олімпіади місце, де цілий рік квітнуть магнолії і кипариси»

Ви зробили стрижнем передвиборчої програми твердження, що в Сочі, фактично - в субтропіках, не можна проводити зимову Олімпіаду. Згубно для природи, погано для інфраструктури. Я про всяк випадок виписала всі столиці Зимових Олімпійських ігор, починаючи з 1956 року, і переконалася, що Ви - маєте рацію. Практично всі столиці зимових ігор, міста - взимку з холодним кліматом, стародавні гірськолижні курорти. Але що Ви пропонуєте натомість Сочі?

Росія - країна зимова, але це ж треба було знайти для зимової Олімпіади місце, де цілий рік квітнуть магнолії і кипариси. Путін знайшов і вирішив зробити там Олімпіаду. На моєму сайті навіть опублікована доповідь про олімпіаду в Сочі, і чим це загрожує. Наш план був таким: Олімпіаду провести тільки в Красній Поляні, в гірській частині Сочі, де можна зробити гірськолижний курорт, а другу частину Олімпіади в Москві, де ковзани, біатлон і так далі.

Серед ваших конкурентів на пост мера на ранньому етапі були такі пані, як Анастасія Волочкова і порно-зірка Олена Беркова. Коли Гарі Каспаров писав статтю про кандидатів у мери, то він делікатно висловився на їх адресу так: кардебалет залишімо гусарам. Скажіть, чиї гусари забрали згаданих «дівчат» з виборів? Адже їх вже немає в списку кандидатів.

Влада помилилася. Вони спочатку намагалися влаштувати клоунаду, розраховуючи, що я стану одним з акторів. А потім, коли зрозуміли, що клоунада не пройде, вони Беркову, Волочкову запхнули подалі. Вони зрозуміли, що битва буде між владою і опозицією, і прибрали їх з виборів. Ми поламали їх сценарій. Той факт, що вони спочатку мочили моїх агітаторів на вулицях, а зараз заганяють в дільниці виборців, вже відомий всьому світові. І вони теж дали по гальмах. У відчаї, що їм доведеться боротися зі мною в другому турі, Путін і компанія пішли на те, щоб дозволити голосувати жителям Абхазії. Вони трясуться, незважаючи на те, що у них в руках «зомбоящик» - путінське телебачення, спецслужби, адмінресурс. Люди - залякані. Я маю вам сказати, що в моєму рідному Сочі зі мною не зустрівся жоден родич. Кожному з моїх родичів було сказано, що якщо ви з ним зустрінетеся, то будете звільнені.

А, крім того, вони тут розперезалися. Найближчого дружка кандидата від влади Анатолія Пахомова на прізвище Корнєв, людину, яка завідує архітектурою і земельними ресурсами міста, узяли співробітники УБЕЗу (Управління у боротьбі з економічною злочинністю) на місці злочину за хабар у 800 тисяч рублів. Ця інформація всіляко блокується, жодна газета про це не написала. Тут засоби масової інформації - скоріше засоби масової маніпуляції і масової дезіфнормації. Місто наповнене чутками, всі хочуть викинути цих негідників зі своїх крісел. І, незважаючи на всі ресурси, які є у Путіна і його бригади, наші шанси непогані.

Ну а в самому Сочі про вибори знають менше, ніж у Москві, в Києві, Нью-Йорку. Влада казиться, але смертельно боїться. І остання кампанія показує: влада гнила і боягузлива. Якщо в Україні є фанати путінізму, то ласкаво просимо в Сочі.

Якби Борис Єльцин, Царство Небесне, чудова людина і демократ, знав, що витворятиме чекіст-наступник, то він би, напевно, його "приспав" ще в колисці?..

Борис Єльцин.., - мрійливо. - Хороша людина, але і він часом помилявся.

Розмовляла Лана Самохвалова