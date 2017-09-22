Цукерберг розповів, як Facebook протистоятиме спробам втрутитися у вибори

Засновник і керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг у перший день після декретної відпустки виступив із заявою щодо можливого втручання Росії у вибори у США, пише ТСН.

Він нагадав, що нещодавно була виявлена мережа фейкових акаунтів та сторінок, які придбали у Facebook близько 3 тисяч оголошень на загальну суму 100 тисяч доларів. Ці облікові записи були пов'язані один з одним і, ймовірно, діяли з Росії.

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Цукерберг зазначив, що Facebook не зможе запобігти усім спробам якихось урядів втрутитися у вибори інших країн, але соціальна мережа може ускладнити завдання зловмисникам. Засновник Facebook назвав кроки, які зробить соцмережа для того, щоб забезпечити чесність виборів.

Марк Цукерберг зазначив, що Facebook активно співпрацює з урядом США у проведенні розслідування російського втручання у вибори. Зокрема, компанія надала усю відому їй інформацію про спроби втручання Конгресу США.

За його словами, Facebook буде продовжувати внутрішнє розслідування спроб втручання у вибори. У компанії хочуть зрозуміти, як зловмисники використовують інструменти соціальної мережі для своїх цілей.

Також соціальна мережа зробить політичну рекламу більш прозорою. Користувачі зможуть не лише побачити, хто сплатив за те чи інше рекламне оголошення, а зайти на сторінку рекламодавця і подивитися, які ще оголошення він купує. Марк Цукерберг обіцяє посилити процес перегляду політичних оголошень і якщо вони будуть порушувати закони, то Facebook буде їх блокувати.

Facebook також збільшить витрати на безпеку і особливо на чесність виборів. У наступному році компанія подвоїть команду, яка буде працювати над чесністю виборів. Загалом буде додатково залучено понад 250 людей.

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Соціальна мережа розширить партнерство із виборчими комісіями по всьому світу. Facebook вже працює з виборчими комісіями в багатьох країнах, щоб допомогти людям зареєструватися для голосування. "Ми будемо продовжувати це робити, і зараз ми також збираємося створити канал, щоб інформувати виборчі комісії про ризики в Інтернеті, які ми виявили на конкретних виборах", - сказав Цукерберг.

Facebook збільшить обмін інформацією про загрозу втручання у вибори з іншими компаніями, що займаються технікою та безпекою.

Окремо Цукерберг наголосив на тому, що Facebook працює над забезпеченням чесності виборів у Німеччині, які відбудуться цими вихідними. Соцмережа блокує тисячі фейкових акаунтів і надає усю необхідну інформацію німецькій владі.