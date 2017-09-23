Більшість американців вірить у втручання Росії у вибори президента США – опитування

Більшість американців в значній мірі впевнені, що Росія змогла вплинути на виборчий процес в США через Facebook та інші соціальні мережі.

Так вважають 54 відсотки учасників опитування, проведеного на замовлення телеканалу CNN, передає Радіо Свобода.

Це набагато більше тих, хто відводить вирішальну роль на виборах відомостям, викраденим російськими хакерами з серверів Демократичної партії.

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При цьому понад 40 відсотків респондентів вважають, що вплив Росії на вибори сильно перебільшено. В розбивці по партійній приналежності лише 15 відсотків республіканців поділяють думку більшості проти 92 відсотків демократів і 55 відсотків незалежних виборців.

Раніше Facebook повідомив, що під час президентської кампанії російське "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", через підставні акаунти розмістило понад 3 тисяч платних оголошень, спрямованих на маніпулювання громадською думкою у Сполучених Штатах. Сенатський комітет з розвідки планує в майбутньому місяці присвятити цій темі відкриті слухання.

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав інформацію, представлену Facebook, черговим прикладом "містифікації навколо Росії". У Кремлі підозри також відкидають.