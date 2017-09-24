У гуртожитку для біженців у Баварії виходець із Казахстану вбив 28-річного українця

14:21, 24 вересня 2017
Світ
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Українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану.

Ілюстрація / REUTERS

У гуртожитку для біженців у місті Еггеленфельд (Нижня Баварія) стався конфлікт, внаслідок якого загинув 28-річний українець.

Про це повідомляє Dеutsche Welle з посиланням на поліцію.

«Українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану. Вранці 23 вересня між ними виникла сварка, внаслідок якої українець отримав настільки тяжкі травми, що помер ще в гуртожитку», - йдеться в повідомленні.

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Будь-які інші подробиці не повідомляються. Зазначається, що 47-річний підозрюваний сьогодні, 24 вересня, постане перед судом, який обере йому запобіжний захід.

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Теги: #смерть українця у Німеччині#вбивство українця в Баварії