У гуртожитку для біженців у Баварії виходець із Казахстану вбив 28-річного українця
14:21, 24 вересня 2017Світ
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Українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану.
Ілюстрація / REUTERS
У гуртожитку для біженців у місті Еггеленфельд (Нижня Баварія) стався конфлікт, внаслідок якого загинув 28-річний українець.
Про це повідомляє Dеutsche Welle з посиланням на поліцію.
«Українець мешкав в одній кімнаті з 47-річним біженцем із Казахстану. Вранці 23 вересня між ними виникла сварка, внаслідок якої українець отримав настільки тяжкі травми, що помер ще в гуртожитку», - йдеться в повідомленні.
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Будь-які інші подробиці не повідомляються. Зазначається, що 47-річний підозрюваний сьогодні, 24 вересня, постане перед судом, який обере йому запобіжний захід.
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