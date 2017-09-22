Суд продовжив арешт для екс-"регіонала" Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання прокурора Павла Кожухівського щодо продовження терміну перебування під вартою колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на 60 днів.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Олександр Пелих, трансляція засідання велася на сайті Судової влади України.

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«Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою Єфремова на 60 днів, а саме до 20 листопада 2017 року включно. А тому клопотання прокурора Кожухівського підлягає задоволенню», - заявив він.

Водночас Пелих наголосив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не може бути застосовано до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у деяких з інкримінованих Єфремову статтях Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 4 січня направила в суд обвинувальний акт стосовно Єфремова.

Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.