На авіашоу в Італії розбився винищувач, пілот загинув (фото, відео)
Пілот не встиг вивести літак з піке перед зіткненням з поверхнею води.
В італійській Террачині під час авіашоу розбився винищувач Eurofighter Typhoon. Літак впав в море, виконуючи одну з фігур вищого пілотажу, повідомляє La Stampa.
За інформацією видання, пілот не встиг катапультуватися і загинув. За штурвалом перебував 36-річний капітан італійських ВПС Габріеле Орланді.
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Як повідомляється, крім пілота в катастрофі ніхто не постраждав, адже літак розбився на віддстані від глядачів і суден, що перебували біля узбережжя.
Судячи з опублікованих відео очевидців, пілот не встиг вивести літак з піке перед зіткненням з поверхнею води.
#terracina#freccetricolori#airshow2017— Flavia2.0 (@FlaviaMarino72) September 24, 2017
Terribile pic.twitter.com/nePMpFTzUV
Як повідомляв УНІАН, у Греції внаслідок падіння приватного літака загинули два українці, уламки виявили в ущелині.