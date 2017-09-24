На авіашоу в Італії розбився винищувач, пілот загинув (фото, відео)

В італійській Террачині під час авіашоу розбився винищувач Eurofighter Typhoon. Літак впав в море, виконуючи одну з фігур вищого пілотажу, повідомляє La Stampa.

За інформацією видання, пілот не встиг катапультуватися і загинув. За штурвалом перебував 36-річний капітан італійських ВПС Габріеле Орланді.

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Як повідомляється, крім пілота в катастрофі ніхто не постраждав, адже літак розбився на віддстані від глядачів і суден, що перебували біля узбережжя.

Судячи з опублікованих відео очевидців, пілот не встиг вивести літак з піке перед зіткненням з поверхнею води.

Як повідомляв УНІАН, у Греції внаслідок падіння приватного літака загинули два українці, уламки виявили в ущелині.