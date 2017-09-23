У Греції внаслідок падіння приватного літака загинули два українці, уламки виявили в ущелині - ЗМІ
10:14, 23 вересня 2017Інциденти
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Літак перед катастрофою здійснював рейс з Александруполіса в Румунію.
Ілюстрація / amna.gr/macedonia
У Греції при падінні приватного літака загинуло два громадянина України, передає агентство AMNA.
Авіакатастрофа сталася в Східній Македонії і Фракії.
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Літак перед катастрофою здійснював рейс з Александруполіса в Румунію. Уламки літака виявили рятувальники в ущелині.
"Пара українців опинилася в пастці в шахті (аварійного виходу - УНІАН) в ущелину на деякій відстані від точки, де було виявлено одномоторное крило, і вже робиться спроба розблокувати її за допомогою рятувальних стропів", - йдеться в повідомленні.
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