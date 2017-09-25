Вибори в Німеччині: партія Меркель перемогла з 33% голосів

Консервативний блок у складі Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Християнсько-демократичного союзу (ХДС), виборчий список якого очолює канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), здобув перемогу на парламентських виборах у Німеччині.

Про це свідчать попередні офіційні результати голосування за підсумками обробки всіх бюлетенів, які оприлюднені в ніч на понеділок, пише Deutsche Welle.

Блок ХДС/ХСС підтримали 33 відсотки виборців. За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцем проголосували 20,5 відсотка виборців.

Обидві партії зазнали помітних втрат порівняно з підсумками виборів в 2013 році. Тоді консерватори набрали 41,5 відсотка, СДПН - 25,7 відсотка. Соціал-демократи, які показали найгірший результат у своїй історії, вже оголосили про відхід в опозицію.

На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) з 12,6 відсотками голосів. Вона вперше потрапляє в бундестаг.

Далі слідують: ліберальна Вільна демократична партія Німеччини (ВдПГ) з 10,7 відсотка, Ліва партія - c 9,2 відсотка і "Союз-90"/"зелені" - c 8,9 відсотка. Інші партії набрали менше п'яти відсотків, необхідних для проходження в парламент.

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Остаточні підсумки голосування будуть офіційно підбито приблизно через тиждень після виборів.

Раніше повідомлялося про те, що близько 700 демонстрантів влаштували ввечері в неділю, 24 вересня, акцію протесту перед берлінським клубом "Traffic Berlin", в якому правопопулистская партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) святкувала свій успіх на виборах в бундестаг.