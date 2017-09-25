Мітинг проти партії "нацистів AfD": відомо про перше затримання поліцією, демонстранти блокують дорогу
Мітингувальники перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.
У Берліні на стихійному протесті проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) сталося перше затримання, між тим, мітинги почалися також в інших містах.
Читайте такожМеркель назвала свою партію найбільшою силою в майбутньому уряді
Про затримання дівчини, яка брала участь у мітингу, повідомляє з Берліна кореспондент "Європейської правди".
Невідомо, в чому полягають претензії до неї з боку поліції, але журналісти чули дзвін пляшки, кинутої в бік медіазони; незабаром після того поліцейські витягли з натовпу одну з учасниць протесту.
Варто відзначити також, що мітингувальники перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.
Як повідомлялося, на берлінській площі Александерплац, де партія АдН святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг, на ньому популярні кричалки "AfD – фашисти" і "нацистські свині".
Також стихійні демонстрацій помічені в інших містах, зокрема в Кельні.