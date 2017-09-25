Мітинг проти партії "нацистів AfD": відомо про перше затримання поліцією, демонстранти блокують дорогу

У Берліні на стихійному протесті проти ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) сталося перше затримання, між тим, мітинги почалися також в інших містах.

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Про затримання дівчини, яка брала участь у мітингу, повідомляє з Берліна кореспондент "Європейської правди".

Невідомо, в чому полягають претензії до неї з боку поліції, але журналісти чули дзвін пляшки, кинутої в бік медіазони; незабаром після того поліцейські витягли з натовпу одну з учасниць протесту.

Варто відзначити також, що мітингувальники перекрили половину проїжджої частини Отто Браун штрассе, розташованої поруч з місцем стихійного протесту.

Як повідомлялося, на берлінській площі Александерплац, де партія АдН святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг, на ньому популярні кричалки "AfD – фашисти" і "нацистські свині".

Також стихійні демонстрацій помічені в інших містах, зокрема в Кельні.