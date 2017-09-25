Франція і Німеччина продовжать зміцнювати співробітництво після перемоги Меркель на виборах - Макрон

Франція і Німеччина мають намір і надалі розвивати співробітництво, яке відповідає інтересам обох країн і Євросоюзу. Про це написав у понеділок у своєму Твіттері французький президент Еммануель Макрон.

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"Я подзвонив Ангелі Меркель, щоб привітати її. Ми рішуче продовжимо розвивати наше співробітництво, яке є ключовим для Євросоюзу, і для наших країн", - написав французький президент.

Як повідомляв УНІАН, в Німеччині в неділю відбулися вибори в Бундестаг. Згідно з даними екзитполів, "ХДС/ХСС" набирає 32,25%, СДПН - 20%, "Альтернатива для Німеччини" - 13,5%. У зв'язку з цим чинний канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про готовність сформувати новий уряд Німеччини.