Вибори в Німеччині: в Берліні влаштували стихійний мітинг проти "нацистів AfD" (фото)
Під будівлею торгового центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборча вечірка АдГ, зібралося більше тисячі людей, їх кількість збільшується, незважаючи на дощ.
На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг. Про це повідомляє з місця події кореспондент "Європейської правди".
Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.
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У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.
Учасники мітингу вигукують антифашистські гасла: "ми проти нацистів", " біженцям тут раді", "геть нацистську пропаганду". Також популярними э кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".
Також учасники акції кидають пляшки у напрямку 2 поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування АдН.
"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний" - розповіла ЄП одна з учасниць акції. Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".