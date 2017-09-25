В Індії сталася пожежа на заводі феєрверків: 8 людей загинули, 25 поранені

08:09, 25 вересня 2017
Світ
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На даний момент причина загоряння в індійському штаті Джаркханд з'ясовується.

Иллюстрация / Reuters

На заводі з виробництва феєрверків в індійському штаті Джаркханд спалахнула пожежа. Про це повідомляє Hindustan Times в Twitter.

"Вісім людей загинули, 25 отримали поранення після пожежі на фабриці феєрверків в Джаркханд Кумардубі", - сказано в повідомленні.

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Інформація про причини загоряння не повідомляється, її намагаються встановити правоохоронці.

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Теги: #пожежа в Індії#пожежа на заводі феєрверків