В Індії сталася пожежа на заводі феєрверків: 8 людей загинули, 25 поранені
08:09, 25 вересня 2017Світ
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На даний момент причина загоряння в індійському штаті Джаркханд з'ясовується.
Иллюстрация / Reuters
На заводі з виробництва феєрверків в індійському штаті Джаркханд спалахнула пожежа. Про це повідомляє Hindustan Times в Twitter.
"Вісім людей загинули, 25 отримали поранення після пожежі на фабриці феєрверків в Джаркханд Кумардубі", - сказано в повідомленні.
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Інформація про причини загоряння не повідомляється, її намагаються встановити правоохоронці.
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