У Києві вночі горів склад полімерних матеріалів

У Деснянському районі Києва вночі горів склад полімерних матеріалів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, займання сталося о 23.42 23 вересня по вул. Віскозна,17 на території ТОВ «Три Груп» в одноповерховій складській будівлі (розміри 160х55м), в якій зберігалися вироби з полімерних матеріалів.

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«Пожежу на площі близько 3,5 тис. квадратних метрів було ліквідовано підрозділами ДСНС о 4.49 24 вересня. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено матеріальні цінності та частину покрівлі складу.

На гасіння пожежі залучалися 26 одиниць основної та спеціальної техніки та 120 осіб особового складу.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.