Вільні демократи та "зелені" окреслили умови для коаліції з блоком Меркель

Лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) у понеділок, 25 вересня, окреслив умови, на яких його політсила йтиме на коаліційні переговори з блоком ХДС/ХСС під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel) та Зеленими, як повідомляє DW.

За словами Лінднера, його партія виступатиме за зміну політичних трендів та зміни політики щодо євро. На його думку, необхідно відновити "стару політику, орієнтовану на стабільність" спільної валюти. Також він виступив проти запровадження податку на власність, виключив можливість заборони автомобільних двигунів внутрішнього згоряння і відхилив ідею запровадження максимальної кількості біженців для приймання в Німеччині, за яку раніше активно виступала ХСС.

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Окрім того, лідер німецьких лібералів закликає змінити договори Євросоюзу таким чином, щоб країни-члени, які вирішують вийти з Єврозони, не позбавлялися автоматично членства в ЄС. "Якщо це неможливо, тоді наше місце в опозиції", - цитує лідера німецьких лібералів інформагенція dpa. Лінднер додав, що його партія не прагне сформувати коаліцію "будь-якою ціною". У Бундестазі нового скликання ВДП має намір бути "партією центру" з "надійними аргументами". На думку Лінднера, протягом минулих чотирьох років місце в центрі політичного спектру Бундестагу було порожнім і нині час знову його зайняти.

У свою чергу, співголова Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) назвав однією з головних умов для участі його партії в коаліції виконання зобов'язань, які Німеччина взяла на себе в рамках Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо, що Вільна демократична партія отримала 10,7 відсотка голосів, а Зелені - 8,9 відсотка згідно з попередніми результатами підрахунку бюлетенів. ВДП повертається в Бундестаг після чотирирічної відсутності в парламенті.