До Мінська прибули російські спецпризначенці

25 вересня підрозділ окремого з'єднання спеціального призначення Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії прибув у Мінськ. У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що мета їхнього прибуття - участь у спільному двосторонньому тактико-спеціальному навчанні.

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Зазначається, що у ході навчання, яке пройде на одному з полігонів ЗС Білорусі, між собою будуть взаємодіяти підрозділи з'єднань спеціального призначення ПДВ Росії та сил спеціальних операцій ЗС РБ.

У Міноборони РФ кажуть, що підготовка до навчання здійснюватиметься з 25 вересня по 8 жовтня.

Раніше українські спостерігачі назвали процес моніторингу спільних стратегічних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які пройшли 14-20 вересня на території Білорусі, "умовно відкритим".