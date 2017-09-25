Українські спостерігачі про "Захід-2017": війська РФ відпрацьовували наступальні дії

Українські спостерігачі назвали процес моніторингу спільних стратегічних російсько-білоруських навчань «Захід 2017», які відбулися 14-20 вересня на території Білорусі, «умовно відкритим».

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

У Генштабі заявляють, що та частина навчань, до спостереження за якою були допущені міжнародні спостерігачі, була лише «умовно відкритою», що не надало можливості представникам від запрошених держав переконатися у відповідності заявлених цілей навчань дійсним формам та способам застосування військ Білорусі та РФ.

Зокрема, такого висновку дійшли українські спостерігачі, які згідно з положеннями Віденського документу 2011 року (ВД-2011) та на запрошення білоруської сторони у період з 16 по 20 вересня взяли участь у спостереженні за військовою діяльністю на території Білорусі під час проведення етапу практичних дій військ (сил) у рамках навчань «Захід 2017».

«Спостереження проходило на полігонах «Борисівський», Мінська область, «Осиповицький», Могилевська область, «Домановський» та «Ружанський», Брестська область. Відвідування полігонів «Лепельський» та «Лосвідово», а також ділянок місцевості «Дретунь» та Глубовського району Вітебської області не проводилось. Відкритість Республіки Білорусь була умовною (запрограмованою). Спостерігачі не змогли переконатися у дійсних намірах при відпрацюванні форм і способів застосування військ Республіки Білорусь та Російської Федерації», - повідомляє Управління верифікації Генштабу ЗСУ.

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За висновком представників ЗСУ, приймаюча сторона ігнорувала передбачену ВД-2011 можливість спілкування спостерігачів з особовим складом білоруських та російських підрозділів. Крім того, білоруською стороною було відмовлено у відвідуванні місць тимчасової дислокації військових частин та підрозділів Білорусі та РФ у польових таборах.

«Тема навчань та практичні дії залучених військових частин та підрозділів значно відрізнялись. Оборонна тематика навчань протягом їх проведення не відповідала замислу. Військові частини та підрозділи виконували наступальні дії, наносили поразку противнику у районах зосередження, на аеродромах та маршрутах висування», - йдеться в повідомленні.

У спостереженні за навчаннями брали участь по два представники від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Швеції, України та Естонії.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" проходили на території двох країн з 14 до 20 вересня. У Міноборони РФ заявили, що у навчаннях брали участь 13 тис. військовослужбовців.

За даними представників НАТО, в них були задіяні від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, вчення схожі на підготовку до великої війни.

Президент України Петро Порошенко засудив навчання «Захід-2017». Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Україна разом з партнерами буде уважно відстежувати виведення російських військ з Білорусі та повернення їх у пункти постійної дислокації. Також Турчинов заявив, що відпрацювання масованого ракетно-авіаційного удару ЗС РФ вчергове підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і безпекової політики Росії, її готовність до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ може використовувати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

За інформацією ЗМІ, під час навчань вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, які перебували поруч з полігоном «Лузький» під Санкт-Петербургом, в результаті двоє людей отримали тяжкі травми.