Біля Єрусалиму палестинський бойовик влаштував стрілянину та вбив трьох людей

Озброєний палестинець влаштував стрілянину поблизу Єрусалиму та вбив трьох ізраїльтян, ще одну людину поранив. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Радіо Ізраїлю.

Зазначається, що це сталося в єврейському поселенні на окупованому Західному березі.

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Радіостанція провела інтерв'ю з мешканцем Хар Адар, який заявив, що бойовик увійшов до поселення з групою палестинських робітників і відкрив вогонь по воєнізованих ізраїльських поліцейських.

Під час перестрілки також застрелили і бойовика.

Як повідомляв УНІАН раніше, палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Він виступив із звернення до народу, яке транслювалося по телебаченню, після наради керівництва Палестини в Рамаллі.

Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори і мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.