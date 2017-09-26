Біля Єрусалиму палестинський бойовик влаштував стрілянину та вбив трьох людей
Очевидець заявив, що бойовик увійшов до поселення з групою палестинських робітників.
Озброєний палестинець влаштував стрілянину поблизу Єрусалиму та вбив трьох ізраїльтян, ще одну людину поранив. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Радіо Ізраїлю.
Зазначається, що це сталося в єврейському поселенні на окупованому Західному березі.
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Радіостанція провела інтерв'ю з мешканцем Хар Адар, який заявив, що бойовик увійшов до поселення з групою палестинських робітників і відкрив вогонь по воєнізованих ізраїльських поліцейських.
Під час перестрілки також застрелили і бойовика.
Як повідомляв УНІАН раніше, палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Він виступив із звернення до народу, яке транслювалося по телебаченню, після наради керівництва Палестини в Рамаллі.
Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори і мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.