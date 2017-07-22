Палестина заморозила всі офіційні контакти з Ізраїлем

Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях, передає РБК з посиланням на The Jerusalem Post.

Він виступив із звернення до народу, яке транслювалося по телебаченню, після наради керівництва Палестини в Рамаллі.

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Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори і мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Аббас заявив, що встановлення ізраїльтянами металодетекторів на проходах до Храмової гори здійснено через «надуманий привід».

"Я оголошую про заморожування контактів із ізраїльською стороною на всіх рівнях до тих пір, поки ізраїльський уряд не скасує прийняті ним заходи проти мечеті Аль-Акса", - цитує видання слова Аббаса.

За даними видання Haaretz, Аббас також пообіцяв виділити для підтримки палестинців, які проживають в Східному Єрусалимі, $55 млн і закликав співвітчизників жертвувати гроші на ці цілі.